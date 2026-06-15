Autokorso in Stuttgart: So feiern deutsche Fans den Auftaktsieg
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Kein Gegner ist zu klein, als dass Deutschlandfans nicht groß feiern könnten. Foto: Andreas Rosar

Er gehört zur Fußball-WM wie das Lamentieren über die Startaufstellung: der Autokorso. Am Sonntagabend wurde in Stuttgart gefeiert.

Nach dem standesgemäßen 7:1-Erfolg gegen Außenseiter Curaçao haben Stuttgarts Deutschland-Fans ebenso standesgemäß gefeiert. Kurz nach Spielschluss am Sonntagabend bildete sich auf der Theodor-Heuß-Straße ein Autokorso. Es sei der erste „bewusst wahrgenommene“ Autokorso dieser Weltmeisterschaft gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der zunächst erwartete türkische Autokorso am frühen Sonntagmorgen war ergebnisbedingt ausgefallen.

 

Am Sonntagabend habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte der Polizeisprecher. Etwa 150 Fahrzeuge seien an dem Korso auf dem Cityring beteiligt gewesen. „Wir haben die entsprechenden Verkehrsmaßnahmen getroffen“, sagte der Sprecher. Zuvor hatten jeweils Hunderte Fußballfans in den Biergärten im Schlosspark und Bad Cannstatt sowie in den Bars an der Theodor-Heuß-Straße das Spiel verfolgt.

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Weitere feierfreudige Fans könnten sich am Montag einfinden. Am frühen Abend spielt Spanien gegen Kap Verde. Weitere Teams mit zahlenmäßig nennenswerter Fangemeinde in Stuttgart sind dann am Mittwoch im Einsatz. Kroatien spielt gegen England (22 Uhr). Zuvor hat es Portugal mit der Demokratischen Republik Kongo zu tun (19 Uhr).

 