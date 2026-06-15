Autokorso in Stuttgart: So feiern deutsche Fans den Auftaktsieg

10 Kein Gegner ist zu klein, als dass Deutschlandfans nicht groß feiern könnten. Foto: Andreas Rosar

Er gehört zur Fußball-WM wie das Lamentieren über die Startaufstellung: der Autokorso. Am Sonntagabend wurde in Stuttgart gefeiert.











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Nach dem standesgemäßen 7:1-Erfolg gegen Außenseiter Curaçao haben Stuttgarts Deutschland-Fans ebenso standesgemäß gefeiert. Kurz nach Spielschluss am Sonntagabend bildete sich auf der Theodor-Heuß-Straße ein Autokorso. Es sei der erste „bewusst wahrgenommene“ Autokorso dieser Weltmeisterschaft gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der zunächst erwartete türkische Autokorso am frühen Sonntagmorgen war ergebnisbedingt ausgefallen.