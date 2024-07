Autokorso in Stuttgart: Nach Türkei-Sieg: Nichts geht mehr auf dem Cityring

Am Rande des Autokorsos kommt es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Zwischenfall mit Pyrotechnik. Der Jubel dauert bis nach Mitternacht. Was meldet die Polizei?

Man braucht dieser Tage keinen Fernseher und kein Internet: Das Gehupe nach dem Abpfiff ist Zeichen genug, dass ein Fußballspiel zu Ende ist. Am Dienstag habe das Korsofahren der türkischen Fans bis gegen 0.30 Uhr angehalten, sagt eine Sprecherin der Polizei. Am Rande kam es zu einem Zwischenfall mit Pyrotechnik, bei dem ein Auto beschädigt wurde.

Die Fans verursachten Stillstand auf dem Cityring. Es sei kein Durchkommen mehr gewesen. Außerdem seien immer wieder feiernde Menschen auf der Fahrbahn gewesen. Die Partymeile Theodor-Heuss-Straße war vorsorglich gesperrt worden. Die Autojubler suchten sich nach dem Spiel dem 2:1-Sieg der Türken über Österreichs Nationalelf andere Wege, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Es sei am Rande zu acht Straftaten gekommen, aber keine gravierenden: „Kleinerer Körperverletzungen“ seien das gewesen, so die Sprecherin.

Ein Auto wird mit Feuerwerkskörpern beworfen

Etwas heftiger war da der Zwischenfall am Schwanenplatztunnel gegen 23.20 Uhr. Das Auto eines 19-Jährigen wurde mit Feuerwerkskörpern beworfen. Er kam mit seinem Mercedes E300 von der König-Karls-Brücke und fuhr in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Rosensteinstegs stand er wegen einer Rot zeigenden Ampel. As er losfuhr, sollen mehrere Personen vom Steg herab Feuerwerkskörper geworfen haben. Dabei sei unter anderem die Windschutzscheibe beschädigt worden, meldet die Polizei. Der Fahrer sei sehr erschrocken. Er habe die Personen nicht beschreiben können. Der Schaden am Auto wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen können sich unter Telefon 07 11/89 90 35 00 beim Polizeirevier Ostendstraße melden.