Autokonzern: Audi berappelt sich im zweiten Quartal

1 Das Jahr 2024 ist für den Autobauer Audi nach eigenem Bekunden ein Jahr des Übergangs. Foto: Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa

Das zweite Quartal war für Audi alles andere als glänzend, doch im Vergleich zum sehr schwachen Jahresstart hat sich die VW-Tochter deutlich verbessert. Dennoch senkt sie die Renditeerwartung.











Link kopiert



Ingolstadt - Audi kämpft sich langsam durch seine aktuelle Schwächephase. Im ersten Halbjahr hat der Konzern rund 1,1 Milliarden Euro weniger Gewinn gemacht, der Umsatz brach um 3,2 Milliarden ein, wie die VW-Tochter mitteilte. So bitter diese Zahlen auf den ersten Blick sind: Sie zeigen einen klaren Aufwärtstrend, denn bereits nach dem ersten Quartal hatte Audi Rückgänge gemeldet, die in Summe nur unwesentlich niedriger waren. Der Umsatz lag im zweiten Quartal also fast auf Vorjahresniveau, der Gewinn nur leicht darunter. Auch Finanzchef Jürgen Rittersberger betonte: "Das zweite Quartal war deutlich besser als das erste Quartal. Wir konnten aufholen."