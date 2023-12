In Kaltental haben sich Anwohnerinnen und Anwohner am Samstagabend über einen kreisenden Hubschrauber gewundert. Die Erklärung: Das war ein Einsatz der Stuttgarter Polizei, die einen Autoknacker suchte. Der war zuvor auf frischer Tat ertappt worden, konnte aber zunächst entkommen. Gut eine Stunde später wurde der Verdächtige dann aber doch noch gefasst.

Beim Aufbrechen des Autos war der Mann vom Besitzer des Wagens erwischt worden. Der 54-jährige Mann kam gegen 20 Uhr zu seinem an der Böblinger Straße abgestellten Auto, an dem ein Fremder sich zu schaffen gemacht hatte. Gemeinsam mit einem Verwandten versuchte der Autobesitzer, den Autoaufbrecher festzuhalten, während sie parallel die Polizei verständigten. Sie rangelten mit dem Tatverdächtigen, der sich jedoch losreißen konnte. Er rannte in Richtung Burgstraße davon.

Die Polizei setzte den Hubschrauber und mehrere Streifenfahrzeuge ein, um nach der Tatperson zu suchen. Sie fand das Werkzeug, dass er offenbar verwendet hatte, und Beutestücke in der Nähe. Als sich die Polizei in der Nachbarschaft auf die Suche nach Zeuginnen und Zeugen machte, erwischte sie etwa eine Stunde nach dem Autoaufbruch den Tatverdächtigen, einen 40-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz hat. Er wurde festgenommen und kam am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor einen Haftrichter, der Haftbefehl erließ. Der mutmaßliche Autoaufbrecher wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.