Autokino, Neon-Minigolf oder Mittelaltermarkt: Acht Tipps für die Faschingsferien im Kreis Ludwigsburg

Die Faschingsferien stehen vor der Tür, die ersten Narrensprünge sind bereits gelaufen, andere stehen noch an. Doch nicht jeder ist ein Faschings-Fan und selbst wenn: Am Aschermittwoch ist die fünfte Jahreszeit ja auch schon wieder vorbei. Egal, ob Fasnets-Enthusiast oder Narren-Muffel – wir haben acht Vorschläge, wie sich die Ferien im Kreis Ludwigsburg gut verbringen lassen.

Valentinstag-Special im Autokino Kornwestheim

Lesen Sie auch

Am 14. Februar ist nicht nur Aschermittwoch, sondern auch Valentinstag. Im Autokino Kornwestheim gibt es dazu ein besonderes Angebot. Ab 19 Uhr läuft auf Leinwand 1 zunächst der Liebeskomödien-Klassiker „Harry und Sally“ aus dem Jahr 1989 und danach „Wo die Lüge hinfällt“. Im Kombi-Ticket kostet die Vorstellung auf der 540 Quadratmeter großen Leinwand 15 Euro.

Im Autokino läuft ein Valentinstag-Special. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Aktion „Küss mich! im Schloss“

Eine ganze Valentinswoche feiern die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Liebespaare, die sich zwischen dem 12. und 16. Februar an der Schlosskasse küssen, erhalten freien Eintritt. Im Residenzschloss Ludwigsburg gilt das Angebot für die Schlossräume, außerdem dürfen die Pärchen kostenlos an einer Führung „Herzogin“ oder „Herzog“ teilnehmen.

Das Residenzschloss gewährt Paaren freien Eintritt – gegen einen Kuss. Foto: Simon Granville

Neon-Minigolf Asperg

Auf 18 Bahnen gibt es in Asperg Minigolf der besonderen Sorte. Umgeben von Schwarzlicht und Neonfarben wird jeder Schlag zur Herausforderung. Am Rosenmontag sind die Bahnen geschlossen, von Dienstag bis Donnerstag kann zwischen 12 und 19 Uhr und am Freitag sogar bis 22 Uhr gegolft werden. Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zahlen 10,90 Euro, wer älter ist, zahlt zwei Euro mehr.

18 Bahnen in Schwarzlicht und grellen Neon-Farben. Foto: Simon Granville

Mittelalter-Spektakel Bietigheim-Bissingen

Zum siebten Mal hält am 17. und 18. Februar im Bietigheimer Ortsteil Buch das Mittelalter Einzug. Über 80 Händler aus Polen, Frankreich, Tschechien und allen Teilen Deutschlands sind in diesem Jahr dabei. Dazu zählen Ledermacher, Schwertschmiede oder eine Seifenmanufaktur. Kinder können auf Kamelen oder Ponys über den Markt reiten, in der Knappenschule das Ritterleben kennenlernen oder am Eierknacker-Turnier teilnehmen. Die Marktzeiten sind samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen drei Euro, für Kinder ab sechs Jahren ist ein Euro Eintritt fällig.

Einmal Ritter sein – kein Problem in Bietigheim. Foto: Werner Kuhnle

Bild Mittelaltermarkt

Lasertag Kornwestheim

Wer mehr Action braucht, fühlt sich vielleicht in der Kornwestheimer Lasertag-Arena zuhause. Bis zu acht Gruppen und 45 Personen können auf der 1600 Quadratmeter großen Fläche gleichzeitig antreten. Gespielt wird in abgedunkelten Räumen, die mit Hindernissen und Verstecken wie Labyrinthe aufgebaut sind. Ziel ist es, mit seinem Lasergerät möglichst viele Gegner und Sonderziele zu markieren. Geöffnet hat die Arena montags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr, am Freitag ist bis 23 Uhr geöffnet, an den beiden Wochenenden Tagen öffnen die Arenatore zwischen 12 und 23 Uhr.

Volle Konzentration beim Lasertag. Foto: Simon Granville

Luffft-Ausstellung im Ludwigsburg Museum

Vor allem an Kinder richtet sich die „Luffft-Ausstellung“. An 17 Objekten, zwischen Riesenventilator und Kurbel-Tornado, können die Besucher spielerisch Fragen zum Element Luft nachgehen. Geöffnet hat die Ausstellung dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Einlass ist immer zur vollen Stunde, dann bleibt den Besuchern eine Stunde Zeit, um die Ausstellung zu erkunden. Der Eintrittspreis ist selbstbestimmt.

Der Riesenventilator wird per Pedal betrieben. Foto: Luffft/Reiner Pfisterer

Fußballcenter Kornwestheim

Die Fußball-Bundesliga ist in vollem Gange, der VfB Stuttgart spielt so gut wie vielleicht noch nie. Doch nichts geht übers Selberspielen. Auf fünf lizenzierten Soccer-Courts können im Kornwestheimer Fußballcenter jeweils bis zu 15 Spieler gegeneinander kicken. Die Preise variieren je nach Uhrzeit, die Buchung ist nur online über fussballcenter.com möglich. Und auch VfB-Profis waren schon vor Ort:

Tierfoto-Ausstellung Sachsenheim

45 Jahre lang hat Karl-Hugo Dorner bei der Deutschen Bahn und nebenbei als freiberuflicher Fotograf gearbeitet. Im Ruhestand widmet er sich vor allem der Tierfotografie. Seine schönsten Bilder stellt er aktuell in der Sonderausstellung des Stadtmuseums Sachsenheim aus. Geöffnet hat das Museum dienstags von 14 Uhr bis 18.30 Uhr und am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.