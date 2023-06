1 Kennzeichen von Landkreisen, die einst bei Gebietsreformen abgeschafft wurden – und heute teilweise wieder da sind: zum Beispiel LEO und NT Foto:

Vor fast sieben Jahren hat der Bundesrat erlaubt, in den 1970er Jahren abgeschaffte Autokennzeichen wieder einzuführen. Im Sommer 2019 fahren fast 120 000 Fahrzeuge mit LEO, BK, VAI und NT auf den Straßen der Region Stuttgart.









Stuttgart - Anke Roser stammt aus dem Allgäu, hat mal in Ulm und in Ludwigsburg gewohnt. Im Sommer 2012 ist sie ebenfalls aus beruflichen Gründen mit ihrer Familie nach Leonberg-Gebersheim gezogen. „Da hatten wir dann dieses BB auf dem Kennzeichen, zu dem wir so gar keinen Bezug hatten“, sagt die Marketingchefin einer Tochter der Werkzeugmaschinenfirma Trumpf. Ein halbes Jahr später wurde LEO wieder eingeführt, und als Anke und ihr Mann Jochen einen Kleinbus für die auf zwei Kinder angewachsene Familie anschaffte, dachte sich die 43-Jährige: „Cool, es gibt LEO, das klingt doch so viel netter, so sympathisch.“ Mit J für Jochen und A für Anke sagten die beiden quasi JA zum Leben und hängten eine 100 dran. Später ersetzen sie auch das BB ihres Kleinwagens, der vorübergehend still gelegt war, mit LEO-JA 101. „Auf unser Kennzeichen werden wir seitdem sogar im Ausland regelmäßig angesprochen“, sagt die fröhliche Frau Roser.