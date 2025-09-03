Die Autoindustrie kriselt. Baden-Württembergs Verkehrsminister fordert trotzdem Investitionen. Um in der Zukunft besser aufgestellt zu sein - und für den Erfolg beim Klimaschutz.
Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat die Autoindustrie dazu aufgefordert, trotz der Krise in Zukunftstechnologien zu investieren, um nach der Krise besser aufgestellt zu sein. Die Bedingungen in der Industrie hätten sich verschärft, aber auch die Klimakrise habe sich verschärft, sagte Hermann der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwoch).