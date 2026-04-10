Autoindustrie: Verkaufszahlen bei Porsche sinken – Hoffnung auf E-Cayenne

Porsche verkauft weltweit weniger Autos: besonders in China und Nordamerika schwächelt der Markt. Was sind die Gründe?
Stuttgart - Der Sportwagenbauer Porsche meldet wegen der weiterhin schwierigen Lage in China und in Nordamerika einen sinkenden Absatz. Im ersten Quartal 2026 verkaufte die VW-Tochter weltweit 60.991 Fahrzeuge, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Das waren 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Als Gründe nannte Porsche unter anderem das Auslaufen der Produktion des Cayman und Boxster mit Verbrenner sowie entfallene Steuervergünstigungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge in den USA.