Autoindustrie: VDA: Neuzulassungen von E-Autos müssen um 75 Prozent steigen

1 Um die EU-Flottengrenzwerte einzuhalten, muss der E-Auto-Absatz in Deutschland in diesem Jahr deutlich zulegen. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die CO2-Grenzwerte für Neuwagenflotten haben sich in diesem Jahr erneut verschärft. Damit Hersteller sie einhalten können, müssen die Neuzulassungen von alternativen Antrieben deutlich zunehmen.











Berlin - Um die CO2-Grenzwerte für Neuwagenflotten in der EU einzuhalten, braucht es aus Sicht der Autobranche in diesem Jahr einen deutlichen Hochlauf bei Elektroautos. Allein reine Batteriefahrzeuge müssten beim Absatz um rund 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen, sagte der Chefvolkswirt des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Manuel Kallweit, in Berlin. Das entspräche rund 666.000 Einheiten.