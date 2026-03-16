Autoindustrie: Turins Glanz als Automobilstadt ist verblasst

Turin, das war einmal Fiat, Agnelli, Reichtum. Tempi passati! Italiens Motorenschmieden müssen sich neu erfinden.
In Turin schlug mehr als hundert Jahre das industrielle Herz Italiens. Hier wurde 1899 Fiat gegründet. Im südwestlichen Vorort Mirafiori erstreckten sich über viele Kilometer die Fabrikanlagen des gleichnamigen Fiat-Werks und seiner Zulieferer. Heute stehen viele der riesigen Hallen leer. Wo einst täglich 2000 Autos vom Band rollten, sind 2025 nur noch 30 202 Autos produziert worden. In ganz Italien waren es 238 000 Pkw. Das ist der tiefste Stand seit 70 Jahren.