Autoindustrie: Mehr Elektroautos neu zugelassen - Marktanteil 19,3 Prozent

Im September stieg die Zahl neu zugelassener Elektroautos erneut deutlich. Ist das die Trendwende auf dem Automarkt?
Berlin - 45.500 Elektroautos sind im vergangenen Monat neu auf die deutschen Straßen gekommen. Damit war knapp jeder fünfte Neuwagen im September ein Batterie-Fahrzeug, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos war damit fast 32 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Im August 2025 wurden knapp 39.400 Elektroautos zugelassen, der Anteil lag ebenfalls bei 19 Prozent.