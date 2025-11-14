Autoindustrie im Gegenwind: Welche Zukunft haben Mercedes und Co.? Fünf Bedingungen für den Erfolg

Kann die Autobranche der wichtigste Pfeiler der deutschen Industrie bleiben? Dazu müsste sich vieles ändern. Wir nennen die fünf wichtigsten Punkte – eine Analyse.
Mercedes, Bosch, Porsche, Mahle – die süddeutsche Autoindustrie baut Zehntausende von Stellen ab. Während der Weltmarkt sich in Machtblöcke aufsplittert, Zölle den Handel belasten und chinesische Hersteller die Konkurrenz verschärfen, wächst die Sorge: Was wird in zehn oder 20 Jahren vom wichtigsten deutschen Industriezweig übrig sein? Für den Blick in die Zukunft fehlt die Glaskugel. Aber fünf Thesen seien gewagt: Nur mit den folgenden Erfolgsbausteinen ist die Zukunft zu gewinnen.