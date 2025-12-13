Autoindustrie: FDP fordert komplette Rücknahme des Verbrenner-Verbots

Korrekturen am geplanten Verbrenner-Aus in der EU reichen aus Sicht der Liberalen nicht aus. Der Parteichef sieht die Zukunft der Automobilindustrie in Europa gefährdet.
Berlin - FDP-Chef Christian Dürr hat eine komplette Rücknahme des sogenannten Verbrenner-Aus gefordert. "Was Frau von der Leyen jetzt als angebliche Abkehr vom Aus für den Verbrennungsmotor verkaufen will, ist nichts weiter als ein dreister Täuschungsversuch", sagte Dürr den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine "winzige Lockerung" reiche bei Weitem nicht aus, um die Zukunft der Autoindustrie zu sichern.