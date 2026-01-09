In ihrem Heimatmarkt dominierten die deutschen Konzerne 2025. Vor allem Volkswagen legt zu. Die Konkurrenz stürzt teilweise ab.
Flensburg - Der deutsche Elektroauto-Markt war 2025 fest in der Hand der heimischen Konzerne. Bei den Neuzulassungen reiner Stromer gehen die Plätze eins bis sechs an Volkswagen und seine Töchter, BMW und Mercedes, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Tesla - vor einem Jahr noch Nummer drei hat dagegen fast die Hälfte seines Absatzes verloren und stürzt auf Rang neun ab.