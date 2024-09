Autoindustrie: BMW: Schärfere CO2-Vorgaben 2025 kein Problem

1 BMW zuversichtlich, CO2-Vorgaben 2025 zu schaffen Foto: Peter Kneffel/dpa

BMW stimmt nicht in den Chor der Autobauer ein, die die geplante weitere Verschärfung der CO2-Vorgaben 2025 kritisieren. Mit Blick auf das Verbrennerverbot schon 2035 ist die Einigkeit größer.











München - Der Autobauer BMW sieht keine Notwendigkeit für eine Entschärfung der europäischen Abgasnorm für CO2 ab 2025. BMW habe die Vorgaben in den vergangenen Jahren stets übererfüllt und sei daher "zuversichtlich, auch die verschärften Flottenziele für 2025 zu erreichen. Für eine Anpassung oder Verschiebung dieser 2025-Ziele sieht das Unternehmen von daher keine Notwendigkeit", teilte es am Donnerstag in München mit.