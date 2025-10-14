Autoindustrie: Audi trennt sich von einziger Frau im Vorstand

1 Die vier Audi-Ringe. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Im Audi-Vorstand gibt es seit einigen Jahren immer wieder vorzeitige Wechsel. Nun folgt der nächste Abgang.











Ingolstadt - Der unter schlechten Geschäften leidende Autohersteller Audi trennt sich von der einzigen Frau im siebenköpfigen Vorstand: Die für Beschaffung zuständige Managerin Renate Vachenauer wird die VW-Tochter an diesem Mittwoch verlassen. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Das erfolgt demnach "in bestem gegenseitigen Einvernehmen". Zuvor berichtete die "Bild"-Zeitung.