Autoindustrie: Auch BMW verkauft weniger Autos

China und das Geschäft mit Elektroautos schwächeln besonders. Bei letzteren gibt es aber zumindest gute Aussichten. In Deutschland und bei der Tochter Mini läuft es besser.
München - Schwache Verkäufe in China und bei Elektroautos haben BMW im ersten Quartal gebremst. Die Münchner melden einen Absatz von 565.748 Autos, das waren 3,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei der Kernmarke fiel der Rückgang mit 4,6 Prozent auf 496.050 sogar noch etwas stärker aus. Die Tochter Mini konnte dagegen um 5,9 Prozent auf 68.427 Autos zulegen. Rolls-Royce kam auf 1.271 Autos, 8 Prozent weniger als vor einem Jahr.