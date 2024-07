Autohersteller aus Stuttgart: Wie spricht man Porsche richtig aus? Unternehmen gibt Nachhilfe

Porsche zählt zu den bekanntesten Autoherstellern der Welt. Benannt ist das Stuttgarter Unternehmen nach seinem Gründungsvater, dem Automobilkonstrukteur Ferdinand Porsche. Seit der Gründung 1931 hat sich bei dem Automobilkonzern vieles geändert – doch eines ist stets gleichgeblieben: der Name.

Im englischsprachigen Ausland wird das Unternehmen häufig „Porsch“ genannt, das „e“ am Ende des Namens wird also nicht ausgesprochen. Diese Aussprache scheint den Automobilhersteller zu stören. Deshalb veröffentlichte Porsche bereits vor mehr als sieben Jahren ein 15 Sekunden langes Video auf seinem Youtube-Kanal, in dem erklärt wird, wie man Porsche „richtig“ ausspricht, nämlich mit „e“.

Youtube-Video erklärt richtige Aussprach

In dem Video wird das Wort Porsche viermal nacheinander auf Deutsch ausgesprochen. Zweimal mit normaler Betonung, zweimal mit besonderer Betonung der zwei Silben „Por“ und „Sche“. Inzwischen haben das Video mehr als 4,5 Millionen Menschen gesehen. Die Resonanz ist überwältigend. Das Video hat nicht nur fast 90.000 Likes, auch in den Kommentaren gibt es fast ausschließlich positive Reaktionen – wenn auch nicht alle Beitrage ganz ernst gemeint sind.

Ein Nutzer schreibt, seiner Meinung nach sollte jedes Unternehmen ein solches Video haben, in dem die Aussprache erklärt wird. Ein anderer Nutzer schreibt, dass dieses Video viele Menschen in seinem Leben sehen müssen. Und einer kommentiert zwinkernd, ich dachte, es wird „Volkswagen“ ausgesprochen, in Anlehnung an den Verkauf von Porsche an Volkswagen.

Namensaussprache als Marketingtrick

Doch obwohl Millionen von Menschen das Video gesehen haben, hat sich die „richtige“ Aussprache mit „e“ am Ende immer noch nicht flächendeckend im englischen Sprachraum etabliert.

Das scheint den Automobilhersteller weiter zu beschäftigen, wenn auch unklar ist, wie ernst das Ganze ist. Kürzlich äußerte sich Porsche gleich zweimal auf X (ehemals Twitter) zur richtigen Aussprache von Porsche. In einem Tweet schrieb das Unternehmen: „Die richtige Aussprache von Porsche gibt +1000 Aura-Punkte.“ Und erinnerte am vergangenen Montag nochmal daran: „Es wird Porsche ausgesprochen.“ Wobei die richtige Aussprache in Textform nicht klar wird, da das Wort nicht in Lautschrift geschrieben ist.

Viele X-Nutzer verstehen, dass es sich nicht um einen Denkfehler im Social-Media-Team von Porsche handelt, sondern um einen beabsichtigten Witz und antworten selbst mit ironischen Tweets wie „Nein, es heißt Porsche“ oder „Seid ihr sicher, dass es nicht Porsche heißt?“. Das zeigt: Das Spielen mit der richtige Aussprache des Namens scheint längst ein Teil der Marketing-Strategie von Porsche zu sein. Und diese funktioniert: Denn während die meisten Tweets von Porsche nur einige Hundert Likes erhalten, haben die beiden Aussprache-Tweets zusammen über 80.000 Likes – oder wie sie bei Porsche wahrscheinlich korrekt sagen: „Gefällt mir“-Angaben.