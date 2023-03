Autohaus in Weinstadt

Auf dem Gelände eines Autohauses in Weinstadt-Endersbach sind in der Nacht auf Mittwoch mindestens 22 Autos verkratzt worden. Der Schaden ist immens.









Unbekannte haben auf dem Gelände eines Autohauses in der Heerbergstraße in Weinstadt-Endersbach an zahlreichen Fahrzeugen die Lackierungen mutwillig verkratzt. Die Polizei geht bisher von mindestens 22 beschädigten Autos und einem Gesamtschaden von etwa 80 000 Euro aus. Die Zerstörer müssen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen tätig gewesen sein.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Waiblinger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0 71 51/95 04 22.