Autohaus in Ludwigsburg Mitarbeiter klaut und verkauft Ersatzteile

Von red/pho 13. April 2018 - 11:02 Uhr

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall sind noch nicht abgeschlossen. (Symbolbild) Foto: dpa

Mehrere tausend Euro verdient hat sich ein Mitarbeiter eines Autohauses im Tammerfeld, indem er in der Firma Ersatzteile klaute und dann verkaufte. Nun ist ihm die Polizei auf die Schliche gekommen.

Ludwigsburg - Am Mittwoch hat die Polizei im Tammerfeld in Ludwigsburg einen 39-Jährigen erwischt, der im Verdacht steht, sich mit dem Diebstahl und Verkauf von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge über Monate hinweg eine Einnahmequelle in Höhe einiger tausend Euro verschafft zu haben.

Mehr zum Thema

Ende März konnte der Mann, der Mitarbeiter eines Autohauses im Tammerfeld ist, schließlich identifiziert werden. Er wird verdächtigt, spätestens seit Dezember 2017 regelmäßig aus dem Warenlager der Firma vor allem Ersatzteile für Einspritzanlagen gestohlen und sie anschließend verkauft zu haben. Bei einer polizeilichen Überwachung wurde er am Mittwochabend auf frischer Tat ertappt. Er hatte Diebesgut in niederem, vierstelligem Wert bei sich und wurde vorläufig festgenommen.

In seiner Wohnung entdeckten die Polizisten weiteres Diebesgut

Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Beamten anschließend seine Wohnung und stellten weitere Fahrzeugteile sicher, die ebenfalls aus Diebstahlstaten stammen dürften. Der Verdächtige wurde danach wieder freigelassen. Die Ermittlungen zu Häufigkeit und Ausmaß der kriminellen Handlungen dauern an.