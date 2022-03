Autohaus in Leonberg

5 Der Sachschaden nach dem Brand des E-Autos ist enorm. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Am Samstagmittag brennt ein Elektrofahrzeug in einem Autohaus in Leonberg. Die Feuerwehr muss mit einem Löschcontainer anrücken. Der Schaden ist offenbar enorm.















Ein Elektroauto hat in einem Autohaus in Leonberg am Samstagmittag Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten Mitarbeiter gegen 11.30 Uhr die Feuerwehr.

Verletzt wurde niemand, das Autohaus musste allerdings geschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, laut Polizei muss man aber von einer sehr hohen Summe ausgehen.

Denn neben dem zerstörten Fahrzeug mit einem Wert von 100.000 Euro hat der Rauch wohl auch einen enormen Schaden in dem Gebäude hinterlassen. Ein Sachverständiger soll die Situation bewerten.

Vermutlich löste ein technischer Defekt das Feuer aus, erklärt eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr rückte mit einigen Einsatzkräften und einem Löschcontainer an, wie Bilder zeigen. Gegen 12 Uhr sei das Feuer gelöscht worden, so die Polizei.