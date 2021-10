1 Was mit dem großen Gebäude und dem weitläufigen Gelände an der Schöttlestraße in Degerloch passiert, ist unklar. Foto: Caroline Holowiecki

Degerloch - Die VW-Niederlassung an der Schöttlestraße in Degerloch schließt zum Ende dieses Jahres dauerhaft. Nach 18 Jahren. „Das Autohaus wird den aktuellen Anforderungen des Automobilhandels hinsichtlich zukünftiger Vertriebsformen und neuer Technologien wie der E-Mobilität oder der Digitalisierung sowie der technischen Ausstattung der Werkstatt nicht mehr gerecht“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Volkswagen Automobile Stuttgart. Daher werde der Standort zugemacht. „Vertriebsnetz optimieren“ wird dieser Schritt in der Mitteilung genannt. Das Unternehmen nutze nun die Möglichkeit, Synergien mit anderen größeren und moderneren Betrieben zu bündeln, um den Kunden ein verbessertes Angebot zu ermöglichen, liest man in der Mitteilung weiter. Die Kunden würden über diese Schritte zeitnah darüber informiert.

Modernisierung der Niederlassung ist offenbar keine Option

An der engen Wohnstraße nahe der Stadtbahnhaltestelle Albstraße befindet sich demnach eine Werkstatt für die Marken VW – Pkw und Nutzfahrzeuge –, Audi und Seat. „Der Händlervertrag der Marke Volkswagen wurde bereits gekündigt, und das Geschäft wurde zum 1. Januar 2021 eingestellt“, ist weiter in der Mitteilung zu lesen. Eine Modernisierung der Niederlassung ist offenbar keine Option gewesen. „In der Gesamtbetrachtung haben wir uns dazu entschieden, Degerloch zu schließen, um unsere anderen Standorte zu stärken“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

Die Kunden müssen künftig nach Vaihingen, nach Wangen oder Feuerbach ausweichen. Die derzeit 38 Mitarbeiter des Betriebes in Degerloch würden in den drei anderen Niederlassungen weitestgehend weiterbeschäftigt, sie blieben weiterhin Ansprechpartner für ihre Kunden. Was mit dem großen Gebäude und dem weitläufigen Gelände passiert, ist unklar. „Die Immobilie gehört zum Bestand der Volkswagen Immobilien GmbH. Wir, die Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH, sind Mieter und können uns dazu nicht äußern“, sagt die Sprecherin.