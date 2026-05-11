Der Autohändler Harry Baun hat eine Abstellfläche mit Rasengitter befestigt. Das Landratsamt fordert ihn zum Rückbau auf, der Unternehmer fürchtet um die Existenz seines Standorts.
Harry Baun weiß nicht, wie es mit seinem Betrieb weitergehen soll. Seit 1970 gibt es das VW-Autohaus Baun an der Ortseinfahrt nach Weil im Schönbuch, er selbst übernahm das Geschäft im Jahr 2000 von seinen Eltern. Das Geschäft läuft gut, sagt Baun, er verkauft etwa 500 Autos im Jahr, auch die Werkstatt ist ausgelastet. „Ich bin ein guter Steuerzahler.“ Doch was das Landratsamt nun von ihm fordert, bezeichnet er als geschäftsbedrohend. „Wenn ich die Fläche nicht nutzen kann, kann ich diesen Standort nicht halten“, sagt er.