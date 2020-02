1 Mario Gomez vom VfB Stuttgart und Maskottchen Fritzle verteilen Autogramme im Breuninger. Foto: Pressefoto Baumann/Dennis Dürr

Traditionell wird es auch 2020 wieder eine Autogrammstunde des VfB-Profis im Breuninger Stuttgart geben. An diesem Dienstag können die Fans dort ihre Stars hautnah erleben.

Stuttgart - Auch in diesem Jahr veranstaltet der VfB Stuttgart gemeinsam mit seinem offiziellen Partner und Ausstatter Breuninger eine große Autogrammstunde in der Stuttgarter Karls-Passage. Nach Vereinsangaben werden sowohl die Profis als auch das Trainerteam sowie „weitere offizielle Vertreter“ den anwesenden Fans für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.

Die Signierstunde findet an diesem Dienstag von 18.30 Uhr an in dem Kaufhaus in der Innenstadt statt. Da die Stimmung rund um den Verein aus Bad Cannstatt nicht nur aufgrund der zuletzt erfolgreichen Resultate sehr gut ist, darf sich die Mannschaft bei Breuninger im Stuttgarter Zentrum auf einen recht großen Ansturm der VfB-Anhänger einstellen.

Zuvor absolviert das Profiteam an diesem Dienstag eine öffentliche Trainingseinheit am Vereinsgelände in der Cannstatter Mercedesstraße. Diese ist für 10.30 Uhr anberaumt.