Karl Lagerfeld und Stuttgart Warum sich der Modezar bei Breuninger entschuldigen musste

Breuninger? „Den Namen kenne ich nicht.“ Mit dieser Aussage in „Wetten, dass...“ hat der verstorbene Karl Lagerfeld 2011 für Wirbel gesorgt. Warum der Modezar auch in Stuttgart Spuren hinterlassen hat und was Harald Glööckler über ihn sagt.