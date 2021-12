Autofahrer in Ludwigsburg

1 Ein 52-jähriger Autofahrer, den die Polizei in Ludwigsburg kontrollierte, war nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Foto: dpa/Uli Deck

Am zweiten Weihnachtsfeiertag fällt anderen Autofahrern ein Mercedes auf, der in Richtung Ludwigsburg Schlangenlinien fährt. Der Mann hält irgendwann an – Schuld ist seine Blase.















Link kopiert

Ludwigsburg - Die Polizei hat am Sonntag in Ludwigsburg einen sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 52-Jährige war nicht mal mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Er ist nun seinen Führerschein los.

Wie die Polizei berichtet, war der Mercedes-Lenker wegen seiner unsicheren Fahrweise erstmals gegen 18 Uhr auf der Landstraße zwischen Freiberg/Neckar und Ludwigsburg aufgefallen. Die Polizei fand ein passendes Fahrzeug schließlich in der Nähe des Bahnhofs in Ludwigsburg. Der Mercedes war halb auf dem Bürgersteig abgestellt worden, die Fahrertür stand offen, der 52-Jährige erleichterte sich gerade am Fahrbahnrand.

Die beiden Polizeibeamten stellten sofort starken Alkoholgeruch fest. „Darüber hinaus war der Mann weder stand- noch gangsicher“, heißt es weiter in der zugehörigen Mitteilung. Die Ermittlungen gegen den 52-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr dauern an.