Autofahrer in Filderstadt: 23-Jähriger verursacht Unfallserie – mit über 3,5 Promille

Autofahrer in Filderstadt

1 Der junge Mann musste sich einem Atemalkoholtest sowie einer Blutentnahme unterziehen. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Filderstadt mehrere Unfälle verursacht. Der junge Mann stand wohl unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss.











Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Filderstadt (Landkreis Esslingen) unter Alkohol- und Drogeneinfluss mehrere Unfälle verursacht und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Laut Polizei fiel der junge Mann gegen 15.45 Uhr in der Rainäckerstraße mehreren Zeugen auf, als er beim Ausparken mit seinem Opel Zafira zunächst rückwärts gegen eine Hauswand prallte.