Autofahrer aufgepasst: Blitzermarathon auch im Kreis Esslingen? Polizei äußert sich

Blitzermarathon in Baden-Württemberg: Die Polizei veranstaltet ihre alljährliche Speedweek. Einige Städte stehen laut ADAC besonders im Fokus. Auch der Kreis Esslingen?

Autofahrer in Baden-Württemberg sollten in der kommenden Woche besonders vorsichtig unterwegs sein. Die Polizei veranstaltet vom Montag, den 13. April, bis zum Sonntag, den 19. April, ihren alljährlichen Frühjahrs-Blitzermarathon. Der ADAC erwartet vor allem in diesen Städten vermehrt Radarfallen: Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn.

Und im Kreis Esslingen? Auch hier will die Polizei verstärkt blitzen, teilt das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen auf Nachfrage mit. „Wie jedes Jahr“, sagt ein Sprecher. Im Fokus stünden Unfallschwerpunkte, außerdem sensible Orte wie Schulen und Krankenhäuser. „Wir blitzen dort, wo üblicherweise zu schnell gefahren wird“, so der Sprecher.

Wo genau die zusätzlichen Radarfallen platziert werden, will die Polizei indes nicht verraten. „Im Vorfeld geben wir keine weiteren Informationen heraus“, heißt es. Das Stuttgarter Innenministerium teilt lediglich mit, es werde sowohl auf Autobahnen und Bundesstraßen als auch innerorts geblitzt. Sicher ist außerdem, dass der Mittwoch – wie auch im Rest des Landes – besonders im Fokus der Speedweek stehen wird. Über die Ergebnisse des Blitzermarathons will das Polizeipräsidium Reutlingen im Nachgang berichten.

Die Polizei plant, auch auf Autobahnen und Bundesstraßen vermehrt zu blitzen. Foto: Christian Lademann/dpa

Im vergangenen Jahr stellten die Beamten in den vier Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis 1190 Geschwindigkeitsverstöße allein am Haupttag der April-Blitzerwoche fest. Im Fokus der Überwachungsmaßnahmen standen laut damaliger Pressemitteilung insbesondere gefährliche und unfallträchtige Streckenabschnitte.