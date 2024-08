Cannabis: Was beim Autofahren nun gilt

Kiffen am Steuer

1 Kiffen und Autofahren - das ist keine gute Idee. Auch wenn ein neuer Grenzwert gilt, rät unter anderem der ADAC davon ab sich berauscht ans Steuer zu setzen. Foto: IMAGO / Pond5 Images

Nun gibt es einen neuen Grenzwert für Cannabis-Konsum im Straßenverkehr. Wie hoch dieser ist – und welche Strafen drohen.











Kiffen ist in Deutschland seit dem 1. April 2024 erlaubt. Wer sich einen Joint anzündet, muss nicht mehr befürchten, dass er oder sie gleich mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Der Besitz von bis zu 50 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum im privaten Raum ist nun erlaubt – in der Öffentlichkeit ist es etwas weniger.