1 Vertrautes Bild aus Stuttgart: volle Straßen. Foto: Max Kovalenko

Langsamer fahren im Talkessel – gut finden muss man's nicht, sich daran halten im Zweifel aber schon, meint Lokalchef Jan Sellner zum neuen Luftreinhalteplan des Landes.









Stuttgart - Schon wieder eine Einschränkung und damit ein Stück Freiheitsberaubung? Hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann angesichts der Diskussionen um Kurzstreckenflüge und Fleischkonsum nicht eben erst vor „Moralisiererei“ in der Politik gewarnt? Und jetzt das: Tempo 40 in der Stuttgarter City! Politisch verordneter Schleichverkehr! Nachdem tags zuvor die Nachricht von der Rückkehr des Feinstaubalarms ab Oktober in der Landeshauptstadt die Runde machte. Das kann’s doch nicht sein!