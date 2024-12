Überraschung in der Leonberger Altstadt Was hat der Weihnachtsmann aus Düsseldorf in Leonberg zu tun?

Andreas Vogt sorgt in den Adventswochen im roten Kostüm am Rhein für große Kinderaugen. Doch auch in Leonberg hat der Weihnachtsmann aus Begeisterung eine Art Heimspiel.