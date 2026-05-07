Autodiebstahl in Schorndorf: Wie entwendeten die Täter den hochwertigen BMW?
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Der gestohlene BMW war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet (Symbolfoto). Foto: Uli Deck/dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen hochwertigen, in Schorndorf-Haubersbronn abgestellten BMW X5 gestohlen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Diebstahls.

Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen hochwertigen BMW X5 im Schorndorfer Teilort Haubersbronn (Rems-Murr-Kreis) gestohlen. Das Fahrzeug ist laut der Polizei mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Die Signale einiger dieser Funkschlüssel lassen sich von Kriminellen blockieren oder weiterleiten.

 

Die Polizei berichtet, der in der Thomas-Mann-Straße abgestellte schwarze BMW sei gegen 3 Uhr entwendet worden. Den Wert des Fahrzeugs beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro. An dem BMW seien die amtlichen Kennzeichen WN-RM 6062 montiert gewesen.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361/5800 entgegen.

 