Autodiebstahl in Schorndorf: Wie entwendeten die Täter den hochwertigen BMW?

1 Der gestohlene BMW war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet (Symbolfoto). Foto: Uli Deck/dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen hochwertigen, in Schorndorf-Haubersbronn abgestellten BMW X5 gestohlen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Diebstahls.











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Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen hochwertigen BMW X5 im Schorndorfer Teilort Haubersbronn (Rems-Murr-Kreis) gestohlen. Das Fahrzeug ist laut der Polizei mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Die Signale einiger dieser Funkschlüssel lassen sich von Kriminellen blockieren oder weiterleiten.