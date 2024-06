Autodiebstahl in Pattonville: Gestohlener Ford taucht wieder auf

1 Eine Zeugin hatte das Auto bei der Polizei gemeldet. (Symbolbild) Foto: Imago//Horst Galuschka

Ein Ford Fiesta ist am Donnerstagmorgen in Pattonville verschwunden – und ein paar Stunden später in Ludwigsburg wieder aufgetaucht. Doch was ist in der Zwischenzeit mit dem Fahrzeug passiert?











Ein Ford Fiesta ist am frühen Donnerstagmorgen in Pattonville gestohlen worden und wenig später wieder in Ludwigsburg aufgetaucht. Laut Polizei verschwand das in der John-F.-Kennedy-Allee abgestellte Fahrzeug zwischen 4 und 5.50 Uhr, was der Besitzer sofort bei der Polizei meldete. Zunächst ergaben sich keinerlei Hinweise auf den Verbleib des Fords – bis sich gegen 10 Uhr eine Zeugin bei der Polizei meldete: Die Frau hatte auf dem Parkplatz eines Unternehmens in der Aldinger Straße in Ludwigsburg ein Auto ohne Kennzeichen entdeckt. Ursprünglich war der Ford Fiesta mit einem Ludwigsburger LB-Kennzeichen versehen gewesen.