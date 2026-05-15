Autodiebstahl im Kreis Heilbronn: Filmreife Verfolgungsfahrt endet auf A5 bei Darmstadt

1 Ein 52-Jähriger flüchtet quer über drei Autobahnen – mit Folgen für Polizei und unbeteiligte Autofahrer (Symbolfoto). Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Ohne Führerschein, mit offener Heckklappe und vollem Risiko: Ein 52-Jähriger flüchtet quer über drei Autobahnen – mit Folgen für Polizei und unbeteiligte Autofahrer.











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Ein 52 Jahre alter mutmaßlicher Autodieb hat sich mit der Polizei eine teilweise filmreife Verfolgungsfahrt geliefert, bevor er auf der Autobahn 5 bei Darmstadt gestoppt worden ist. Bei der Festnahme wurde Pfefferspray eingesetzt, wie ein Polizeisprecher in Heilbronn mitteilte. Beim Anhalten des Fahrzeugs seien zwei Polizeibeamte verletzt worden. Der Mann, der ohne Führerschein unterwegs war, kam unter anderem wegen Verdacht des Raubes und verbotener Kraftfahrzeugrennen in Untersuchungshaft.