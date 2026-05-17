Autobrand in Waiblingen: Technischer Defekt – Mercedes brennt komplett aus

1 Die Insassen können das Fahrzeug auf dem Standstreifen abstellen und sich aus dem brennenden Auto retten. Foto:

Wegen eines technischen Defekts brennt ein Mercedes vollständig aus. Der Fahrer kann sich gemeinsam mit dem Beifahrer retten.











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Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Freitagnachmittag auf der B 14 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Gegen 15 Uhr geriet das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts plötzlich in Brand. Der Mann konnte sein Auto auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Nord auf dem Standstreifen abstellen und sich gemeinsam mit seinem 62-jährigen Beifahrer aus dem brennenden Wagen retten.