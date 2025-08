Autobrand in Vaihingen an der Enz

1 Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf gut 7500 Euro (Symbolbild). Foto: Imago/Eibner

Im Innenraum eines Opels, der am Bahnhof in Vaihingen an der Enz parkte, kam es am Wochenende zu einem Schmorbrand. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.











Im Innenraum eines Opels, der auf einem Parkplatz am Bahnhof in Vaihingen an der Enz stand, ist übers Wochenende ein Brand ausgebrochen. Die Polizei will nun der Ursache auf den Grund gehen, da es sich möglicherweise um Brandstiftung gehandelt haben könnte – das Auto war wohl unverschlossen.