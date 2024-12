Autobrand in Bietigheim-Bissingen: 25 Personen müssen nachts ihre Wohnungen verlassen

1 Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Tiefgarage schnell löschen. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

In der Nacht auf Sonntag müssen in Bietigheim-Bissingen 25 Personen kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Grund dafür ist ein in Brand geratenes Auto, das längere Zeit in einer Tiefgarage abgestellt wurde.











An einem Auto in einer Tiefgarage in Bietigheim-Bissingen ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilt, bemerkten Anwohner um 4.19 Uhr starken Rauch aus einer Tiefgarage, die zu den Gebäuden an der Kreuzstraße 21 und 23 gehört. Im vierten Untergeschoss der Garage war im Motorraum eines seit längerer Zeit abgestellten und abgemeldeten Renault 20 ein Brand entstanden. Der Grund dafür ist bisher unklar.