1 Die Feuerwehr hatte am Sonntag auf der A 81 alle Hände voll zu tun. Foto: StS/

Sieben Kilometer Stau hat es am Sonntagnachmittag auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen gegeben, weil ein Kleinwagen auf dem Standstreifen brannte.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Ein Auto ist am Sonntagnachmittag an der A 81 in Fahrtrichtung Singen in Flammen aufgegangen. Gegen 14.25 Uhr hatten mehrere Zeugen über Notruf mitgeteilt, dass sich zwischen der Anschlussstelle Herrenberg und dem Parkplatz Ziegler ein brennender Kleinwagen befindet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Nissan Micra auf dem Standstreifen tatsächlich komplett in Flammen, die 77-jährige Fahrerin hatte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug retten können.

Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz

Den Kräften der Feuerwehr Herrenberg, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, gelang es gegen 15.15 Uhr, das Fahrzeug zu löschen. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand geraten. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 6000 Euro geschätzt, der Schaden an der Fahrbahn ist bislang nicht zu beziffern.

Lesen Sie auch

Für die Lösch- und Bergemaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Singen bis etwa 15.20 Uhr komplett gesperrt werden, die für die Reinigung eingerichtete Teilsperrung dauerte bis 17.30 Uhr. Es gab einen Rückstau von sieben Kilometern.