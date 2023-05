11 Als die Feuerwehr eintrifft, brennt das Auto bereits lichterloh. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Mit dem Schrecken sind die Insassen eines Volvo SUV davongekommen, der in der Nacht auf Donnerstag mitten auf der A 81 Feuer fing. Der Vorfall ereignete sich gegen 4.45 Uhr auf der A 81 zwischen der Abfahrt Ditzingen und dem Parkplatz bei Gerlingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Die beiden konnten den SUV rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und das Fahrzeug verlassen. Als die Feuerwehr Ditzingen eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.