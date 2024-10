Autobranche: Umfrage: Mehr Menschen wollen Neuwagen kaufen - auch E-Autos

3 Mehr Menschen Foto: Sina Schuldt/dpa

Stuttgart - Die weltweite Nachfrage nach Neuwagen könnte in Zukunft wieder etwas steigen - auch nach solchen mit Elektro-Antrieb. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft EY hervor. 40 Prozent der Befragten gaben demnach an, bis Mitte 2026 einen Neuwagen kaufen zu wollen. Das waren sieben Prozentpunkte mehr als in der Befragung ein Jahr zuvor. Befragt wurden für die Studie 19.000 Menschen in 28 Ländern - davon 1.000 in Deutschland. Die Umfrage wurde im Sommer durchgeführt.