Kosten senken bei Zulieferern? Zweifel an Daimlers Sparzielen

1 Elektroautos – hier der Produktionsstart des Mercedes-Geländewagens EQC in Bremen – sollen schnell Daimlers Klimabilanz verbessern. Doch für die Fertigung von E-Autos werden weniger Menschen benötigt – bei den Herstellern selbst ebenso wie bei den Zulieferern. Foto: Daimler AG/Daimler AG - Global Communicatio

Mehrere Milliarden Euro will Daimlers Autosparte einsparen – auch bei Zulieferern. Doch diese kämpfen selbst mit der Umstellung auf die E-Mobilität und mit der schwachen Konjunktur.

Stuttgart - Das Ziel des Stuttgarter Daimler-Konzerns, durch weitere Senkungen der Kosten für Zulieferer spürbare Einsparungen zu bewirken, wird nach Expertenansicht nur schwer zu erreichen sein.

„Die Zulieferer befinden sich seit langen Jahren im Schraubstock“, sagte Hans-Andreas Fein, der in Stuttgart seit 20 Jahren Zulieferer berät und in dieser Rolle über einzelne Anbieter hinweg Einblicke in den alltäglichen Preiskampf hat, unserer Zeitung.

„Zitrone ist ausgequetscht“

Diesen Trend weiter zu verstärken, erhöhe angesichts der schwachen Konjunktur und des technologischen Wandels das Risiko der Hersteller. Aus der bereits ausgequetschten Zitrone ließen sich allenfalls noch „ein paar trübe Tropfen“ herauspressen. Hersteller müssten dann aber damit rechnen, vermehrt Zulieferer über Wasser halten zu müssen, um Produktionsausfälle zu vermeiden.

Kleinere und mittelgroße Zulieferer gerieten zunehmend nicht nur durch die Autohersteller selbst unter Preisdruck, sondern auch durch große Lieferanten. Diese hätten im vergangenen Jahr mit Rabattforderungen von durchschnittlich 4,1 Prozent weit höhere Zugeständnisse gefordert als Daimler und BMW, die mit Forderungen von 2,8 Prozent angetreten seien. Dies ergab eine Umfrage Feins unter 639 Zulieferern. Da sich nur ein geringer Anteil beteiligte, sind die Daten statistisch jedoch nicht repräsentativ.

Brennstoffzelle als Hoffnungsträger

Nach Ansicht des LBBW-Autoanalysten Gerhard Wolf wird es nur einem Teil der Zulieferer möglich sein, beim E-Auto Fuß zu fassen. Die größten Chancen der Region bestünden in der Brennstoffzellentechnologie, von der viele Komponenten auch in den Fabriken für Verbrennungsmotoren hergestellt werden könnten. Solle möglichst viel von der heutigen Wirtschaftsstruktur in die E-Mobilität überführt werden, sei es wichtig, die Brennstoffzelle zeitnah zu forcieren.