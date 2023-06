1 Porsche-Personalvorstand Andreas Haffner geht davon aus, dass ein Viertel der Belegschaft bis 2030 komplett neue Jobs haben wird. Foto: Porsche

Transformation: Ein Viertel der Belegschaft muss bis 2030 komplett umlernen und auf einen anderen Arbeitsplatz wechseln. Kein Jobprofil bleibt unberührt. Ein Besuch im Lern-Labor in Stuttgart-Zuffenhausen, der Keimzelle für den Umbau.









Stuttgart - Was passiert mit den Menschen, wenn sich ihr Produkt fundamental wandelt? Diese Frage treibt Andreas Haffner, Personalvorstand bei Porsche, um, seitdem in Zuffenhausen weitgehend die Weichen auf E-Mobilität gestellt worden sind. In der Welt der Arbeit bei Porsche stehen in den kommenden Jahren die wohl größten Veränderungen in der Unternehmensgeschichte bevor.