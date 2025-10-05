Autobiografie von Musik-Star: Musik-Star Lionel Richie offenbart in Memoiren seine Ängste

Mit Songs wie «Say You, Say Me» schmachtete sich Lionel Richie in die Herzen von Millionen Fans. Jetzt hat er sein Leben aufgeschrieben. Es geht aber nicht um Klatsch und Tratsch - sondern um Angst.
New York - Mit Angeberei habe seine Autobiografie nichts zu tun, sagte Lionel Richie der "New York Times". "Das ist kein Buch darüber, wen ich alles getroffen habe und wen ich alles kannte. Es ging um Angst: Kann man die schlimmsten Ängste überwinden und sich weiter nach vorne bewegen?" So habe er die Geschichte seines Lebens erzählen - und gleichzeitig der Welt sein Mitgefühl übermitteln wollen. "Wir brauchen eine Umarmung. Die Welt braucht gerade eine Umarmung."