Die Autobiografie von Kevin Federline sorgt für Wirbel. Darin spricht er über angebliche Verfehlungen seiner Ex Britney Spears. Die hat nun in einem langen Statement auf X zurückgeschlagen.
Britney Spears (43) wehrt sich gegen Vorwürfe ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47). Dieser schreibt US-Medienberichten zufolge in seiner Autobiografie über mehrere angebliche Verfehlungen der Sängerin. In einem X-Beitrag schlägt Spears nun zurück: "Das ständige Gaslighting meines Ex-Ehemannes ist extrem verletzend und anstrengend", schreibt sie.