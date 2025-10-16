Die Autobiografie von Kevin Federline sorgt für Wirbel. Darin spricht er über angebliche Verfehlungen seiner Ex Britney Spears. Die hat nun in einem langen Statement auf X zurückgeschlagen.

Britney Spears (43) wehrt sich gegen Vorwürfe ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47). Dieser schreibt US-Medienberichten zufolge in seiner Autobiografie über mehrere angebliche Verfehlungen der Sängerin. In einem X-Beitrag schlägt Spears nun zurück: "Das ständige Gaslighting meines Ex-Ehemannes ist extrem verletzend und anstrengend", schreibt sie.

"Ich habe immer darum gebeten und geschrien, ein Leben mit meinen Jungs zu haben", fährt sie fort. "Beziehungen zu Teenagern sind komplex. Ich habe mich durch diese Situation demoralisiert gefühlt und habe immer darum gebeten und fast gebettelt, dass sie Teil meines Lebens sein dürfen."

"Ich habe auch meinen Stolz"

Spears behauptet zudem, dass ihre gemeinsamen Söhne mit Federline, Sean Preston (20) und Jayden James (19), "immer miterlebt haben, wie wenig Respekt ihr eigener Vater mir entgegengebracht hat". Sie erklärt weiter, dass die beiden nun "Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen".

Die Sängerin schreibt außerdem, dass ein Sohn sie nur "45 Minuten lang" und der andere sie in den letzten fünf Jahren nur "viermal besucht" habe. "Ich habe auch meinen Stolz", so die 43-Jährige. "Von nun an werde ich ihnen mitteilen, wann ich Zeit habe." Durch die "Notlügen in diesem Buch" werde sie "wirklich verletzt".

Spears beendet ihr Statement mit einer Liebeserklärung an ihre Söhne. "Ich werde sie immer lieben", schreibt sie und verurteilt gleichzeitig Medienberichte über ihr Privatleben: "Ich bin tatsächlich eine ziemlich intelligente Frau, die seit fünf Jahren versucht, ein heiliges und privates Leben zu führen. Ich spreche darüber, weil ich genug habe und jede echte Frau das Gleiche tun würde."

Vorwürfe in Federlines Buch

Das Buch von Kevin Federline, mit dem Spears von 2004 bis 2007 verheiratet war, trägt den Titel "You Thought You Knew" und soll am 21. Oktober erscheinen. Teile daraus sind aber bereits bekannt worden. In einem Auszug, den die "New York Times" veröffentlicht hat, behauptet Federline über Spears, dass ihre Söhne als Teenager "manchmal nachts aufwachten und sie schweigend in der Tür stehen sahen, wie sie sie beim Schlafen beobachtete - 'Oh, ihr seid wach?' - mit einem Messer in der Hand". Dann habe sie sich umgedreht "und ging ohne Erklärung davon".

In einem Interview gab Federline auch an, er mache sich Sorgen um die Grammy-Gewinnerin und ihre Kinder, da sie sich angeblich "unberechenbar verhalte". "Als Vater habe ich große Angst, dass ich eines Tages aufwachen könnte und meine Söhne mit etwas Unvorstellbarem konfrontiert werden", sagte er "Entertainment Tonight" über seine Ex-Frau.

Er behauptete außerdem, dass er Spears in der Nacht vor ihrer Hochzeit 2004 dabei erwischt habe, wie sie ihren Ex Justin Timberlake (44) angerufen habe. Ein Sprecher von Spears wies die Behauptungen in einem Statement, das unter anderem "Page Six" veröffentlichte, scharf zurück: Mit dem Buch profitierten Federline und andere erneut von Spears.

Weißer heißt es in der Stellungnahme: "Leider kommt dies, nachdem die Unterhaltszahlungen für die Kinder an Kevin beendet wurden." Die beiden gemeinsamen Söhne leben bei Federline auf Hawaii. Er erhielt das Sorgerecht, nachdem Spears Mitte der 2000er Jahre eine Reihe öffentlicher Zusammenbrüche erlitten hatte. Anschließend wurde sie unter Vormundschaft gestellt, die 2021 nach 13 Jahren endete.