Autobesitzer aufgepasst: Saharastaub in der Luft – Gibt es im Südwesten Blutregen?

In einem Teil Baden-Württembergs kann am Dienstagmorgen Blutregen fallen. Wie entsteht das Wetterphänomen? Und wie geht es in den nächsten Tagen weiter?
Autobesitzer in Teilen von Baden-Württemberg droht möglicherweise in den nächsten Tagen ein Besuch in der Waschstraße. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt derzeit eine hohe Konzentration von Saharastaub in der Luft, der in den Südwesten geweht wird. Trifft dieser Staub auf Regen, kann er als sogenannter Blutregen zu Boden gelangen und eine rötliche Schicht hinterlassen.