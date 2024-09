Autobauer: VW-Chef: Lage alarmierend - Kritiker sehen Missmanagement

1 VW-Chef Oliver Blume sieht die wirtschaftliche Situation als „alarmierend“. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

VW will seine Sparpläne verschärfen. Es drohen auch Werksschließungen. Der Konzernchef betont die Dringlichkeit des Wandels. Kritiker sehen die Schuld bei der Unternehmensführung.











Konzern-Chef Oliver Blume hat die wirtschaftliche Situation bei Volkswagen als alarmierend bezeichnet. Bei der Marke VW sei die Lage so ernst, dass man nicht einfach alles weiterlaufen lassen könne wie bisher, sagte Blume der „Bild am Sonntag“. In Europa würden weniger Fahrzeuge gekauft. Gleichzeitig drängten neue Wettbewerber aus Asien mit Wucht in den Markt. „Der Kuchen ist kleiner geworden und wir haben mehr Gäste am Tisch“, sagte der Konzernchef.