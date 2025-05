Autobauer unter Druck: Gewerkschaft bestreikt erstmals die Kölner Ford-Werke

6 Es ist nicht zu übersehen: Die Kölner Ford-Werke werden bestreikt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Köln - Erstmals in ihrer fast hundertjährigen Geschichte hat ein Streik die Kölner Ford-Werke getroffen und die Arbeit weitgehend zum Erliegen gebracht. Am Morgen baute die IG Metall Streikposten an den Werkstoren auf, Frühschichten fielen aus. Von den aktuell etwa 11.500 Stellen möchte die Firma bis Ende 2027 2.900 abbauen, was zu scharfem Protest geführt hat.