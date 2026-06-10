Absichtserklärung unterzeichnet: Mercedes und Rüstungsfirma wollen Stärken bündeln – das ist geplant

Was zuvor durchgesickert ist, verkündet Mercedes-Benz nun offiziell: Der Stuttgarter Autobauer und das Drohnen-Start-up möchten kooperieren. Was ist für die Verteidigung geplant?

Mercedes-Benz und das Münchner Drohnen-Start-up Tytan Technologies möchten künftig zusammenarbeiten. Michael Schiebe, Produktionsvorstand des Stuttgarter Autoherstellers, und Balazs Nagy, Chef und Co-Gründes der Rüstungsfirma, haben auf der Internationalen Luft- und Rahmfahrtausstellung (ILA) in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Das gab Mercedes am Mittwochabend bekannt.

Bereits zuvor hatte die britische Zeitung „Financial Times“ darüber berichtet, dass die Kooperation geplant ist und am Mittwoch das Memorandum unterschrieben werden soll. Auch weitere Medien berichteten. Mercedes wollte sich auf eine Anfrage hin zunächst nicht dazu äußern. Nach der Unterzeichnung, die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche begleitet worden sei, macht der Konzern den Schritt jetzt offiziell.

Was Mercedes-Benz und Tytan planen

Laut Mercedes beinhaltet die Absichtserklärung „die Prüfung und Weiterentwicklung eines fahrzeugbasierten Drohnenabwehr- und Einsatzsystems auf Basis der G‑Klasse sowie eines mobilen Drohnenträgers auf Basis des Sprinters“. Das Ziel sei es, Personen und kritische Infrastruktur zu schützen. Die Vereinbarung zeige, „wie Kapazitäten und Kompetenzen vereint werden können, um einen Beitrag zu leisten, Europas Souveränität und Sicherheit langfristig auszubauen“. Im Rahmen der ILA wollen die beiden Unternehmen einen Prototyp zeigen.

Schiebe und Reiche sehen in dem nun verkündeten Schritt die Bündelung der jeweiligen Stärken. „Mercedes Benz steht heute wie künftig für robuste und verlässliche Basisfahrzeuge, Tytan für hochspezialisierte Kompetenz in den Bereichen Drohnen-, Sensor- und Missionstechnologie“, wird der Mercedes-Vorstand in der Mitteilung zitiert. Zusammen wolle man an „innovativen Lösungen für Sicherheits- und Schutzaufgaben arbeiten“, so Schiebe weiter.

„Mit dem Memorandum of Understanding mit Tytan Technologies bündeln wir unsere jeweiligen Stärken“, so Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe. (Archivbild) Foto: Marton Monus/dpa

„Diese Verbindung zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial entsteht, wenn mutige technologische Ideen und industrielle Stärke zusammenkommen“, wird Reiche zitiert. „Gemeinsam leisten beide Unternehmen einen wichtigen Beitrag dazu, unsere kritischen Infrastrukturen noch besser zu schützen und die technologische Souveränität Deutschlands nachhaltig zu stärken“, so die Wirtschaftsministerin. Dass man Resilienz und Sicherheit neu denken müsse, zeigten die derzeitigen geopolitischen Herausforderungen.

„Die Bedrohungslage ist real, jeden Tag erleben wir Überflüge über deutsche und europäische kritische Infrastruktur“, ergänzt Tytan-CEO Nagy. „Gemeinsam schaffen wir eine Plattformarchitektur, die effektiv vor unbemannten Bedrohungen schützt, nicht 2029, sondern heute“, verspricht der neue Partner von Mercedes.

Mercedes-Chef Ola Källenius äußerte sich jüngst zur Rüstung

Die Unterschriften unter die Absichtserklärungen erfolgen wenige Wochen, nachdem Vorstandschef Ola Källenius im Interview mit dem „Wall Street Journal“ einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts bei Mercedes in Erwägung zog. Der Schritt müsse „wirtschaftlich sinnvoll“ sein, so Källenius.

„Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss. Sollte Mercedes „dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit“, sagte der CEO. Er ging auch auf die Stärken der eigenen Branche ein: „Was Automobilhersteller außerordentlich gut können – und wir sind gut darin – ist die Herstellung hochwertiger Präzisionsmaschinen in größeren Stückzahlen.“

Zugleich prognostizierte Källenius, dass das Verteidigungsgeschäft im Vergleich zur Herstellung von Pkw und Transportern nur einen geringen Anteil des Geschäfts ausmachen werde. Es könnte sich laut dem 56-Jährigen jedoch „um eine wachsende Nische handeln, die auch zu unseren Geschäftsergebnissen beitragen könnte“. Für den Stuttgarter Autohersteller, der sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befindet, sei der Ausbau der langjährigen Expertise im Verteidigungssektor „ein strategisches Entwicklungsfeld“, erklärt Schiebe nun.

Rüstungsgeschäft ist für Mercedes nicht neu

Im Mai erklärte eine Konzernsprecherin, dass der Anteil von Fahrzeugen und Fahrgestellen für Sicherheits- und Verteidigungszwecke derzeit bei unter einem Prozent des Gesamtabsatzes liege und nicht gesondert aufgeführt werde. Schließlich produziert der Hersteller, der bekanntermaßen grundsätzlich zivile Fahrzeuge entwickelt und herstellt, zu einem kleinen Teil für die Verteidigung.

Die Pkw und und Vans der Marke seien „seit jeher auf einem hohen technologischen Niveau, das auch anspruchsvollste Sondereinsätze ermöglicht“, so die Sprecherin. Die Basis dafür seien vor allem die G-Klasse und der Sprinter. „Mit modifizierbaren Fahrzeugen für Sicherheits- und Verteidigungseinsätze stärken wir seit Jahrzehnten die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Europas und der NATO – und sichern gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit und Arbeitsplätze an unseren Standorten“, heißt es weiter. Zudem liefere der Autobauer „Fahrgestelle an spezialisierte Unternehmen, die diese in eigener Verantwortung und unter eigener Marke für militärische Anwendungen ausbauen und vermarkten“. Mercedes verfahre so „seit vielen Jahren“.

Neuer Auftrag für Mercedes und Daimler Truck

Die G-Klasse wird schon lange von der Bundeswehr genutzt, das modifizierte Modell trägt den Namen „Wolf“. Die neuen G-Klasse-Modelle, von denen die Bundeswehr nach eigenen Angaben bis zu 5800 bis 2032 bestellen kann, heißen „Wolf 2“.

Zwischen 2026 und 2032 soll der Geländewagen auch an die litauische Armee geliefert werden. Dien will sich zum einen mit der G-Klasse von Mercedes-Benz, zum anderen mit den Speziallastwagen Zetros, Arocs und Unimog von Lkw- und Bushersteller Daimler Truck stärken. Eine entsprechende Vereinbarung ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius mit dem lokalen Vertreter der Konzerne unterzeichnet worden. Das berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa) am Mittwoch.