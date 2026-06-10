Absichtserklärung unterzeichnet: Mercedes und Rüstungsfirma wollen Stärken bündeln – das ist geplant

Was zuvor durchgesickert ist, verkündet Mercedes-Benz nun offiziell: Der Stuttgarter Autobauer und das Drohnen-Start-up möchten kooperieren. Was ist für die Verteidigung geplant?
Mercedes-Benz und das Münchner Drohnen-Start-up Tytan Technologies möchten künftig zusammenarbeiten. Michael Schiebe, Produktionsvorstand des Stuttgarter Autoherstellers, und Balazs Nagy, Chef und Co-Gründes der Rüstungsfirma, haben auf der Internationalen Luft- und Rahmfahrtausstellung (ILA) in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Das gab Mercedes am Mittwochabend bekannt.