Autobauer: Stellantis nach Kehrtwende bei US-E-Autos in roten Zahlen

Auf dem wichtigen Markt Nordamerika hatte die Mutter von Opel, Chrysler und Fiat ohnehin Probleme. Dass US-Präsident Trump die E-Auto-Prämie streicht, erschwert die Lage.
Amsterdam - Der Opel-Mutterkonzern Stellantis ist angesichts eines teuren Umbaus weg von seinem US-Elektroautokurs im vergangenen Jahr tief in die Verlustzone gerutscht und will keine Dividende zahlen. Das Zurücksetzen der Strategie gehe einher mit einer Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen, zu dem auch die Marken Fiat und Chrysler gehören, in Amsterdam mit.