Autobauer mit Sitz in Wolfsburg: VW-Konzern punktet in Europa mit E-Autos

1 Der Autobauer punktet in Europa mit E-Autos. (Archivbild) Foto: dpa/Andreas Arnold

Im hart umkämpften E-Automarkt China legt VW inmitten der Rabattschlacht den Fokus auf Verbrenner. Dieser Fakt und das Plus mit Elektroautos in Europa zahlen sich aus.











Der VW-Konzern hat im zweiten Quartal dank des Aufwinds bei Elektroautos in Europa und der Konzentration auf Verbrenner in China etwas mehr Autos verkauft. Die Auslieferungen weltweit stiegen im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf 2,27 Millionen Fahrzeuge, wie der Dax-Konzern mitteilte. Damit liegen die Wolfsburger auch nach sechs Monaten in dieser Größenordnung im Plus.